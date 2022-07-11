Інцидент трапився наприкінці доби 10 липня у Броварах. Нападника вдалось затримати завдяки спецоперації працівників поліції та бійців КОРД.

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Стріляв, бо не зміг купити спиртне

Близько опівночі 10 липня чоловік намагався купити спиртне в одному із супермаркетів Броварів. Не отримавши бажаного, він схопив рушницю та розбив двері магазину. Коли поліцейські намагались зупинити дебошира, він почав стріляти у їхній бік.

Після цього правоохоронці терміново здійснили поліцейську спецоперацію. Працівники районного управління поліції Броварів спільно зі співробітниками Корпусу оперативно-раптової дії затримали озброєного злочинця за місцем проживання.

Нападника затримали у його ж квартирі / Фото Поліція Київської області

Додамо, що під час обшуку оселі нападника, окрім застосованої ним рушниці, було вилучено також набої та ручну наступальну гранату із залпом до неї.

У зловмисника вилучили зброю / Фото Поліція Київської області

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До слова, поліція відкрила проти нападника кримінальне провадження щодо посягання на життя працівників правоохоронного органу. Тепер зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення.

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