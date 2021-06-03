Представили, что в GTA: в США подростки украли дробовик и АК-47 и напали на копов

Двое подростков 12 и 14 лет во Флориде в США сбежали из семейного интерната и ворвались в чужой дом. Оттуда они вынесли дробовик, автомат Калашникова и несколько пистолетов, из которых впоследствии открыли огонь по полицейским.

Чудом никто не погиб, хотя правоохранители ранили старшую девочку. Дети потом объяснили, что действовали так, вдохновленные компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA).

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Стрельба между подростками и полицией в США: что известно об инциденте

14-летняя девочка и 12-летний мальчик сбежали из семьи, которая принимала участие в государственной программе ухода за детьми, потерявшими родителей (всего в той семье 3 детей). Это произошло 1 июня в округе Волусия, штат Флорида, США.

Далее дети ворвались в один из домов. Скорее всего, там сработала сигнализация, и вскоре приехали шерифы (представители местной полиции).

Скорее всего, там сработала сигнализация, и вскоре приехали шерифы (представители местной полиции). Выяснив, что в доме несовершеннолетние, правоохранители попытались уговорить их сдаться. Однако напрасно – в ответ раздались выстрелы.

Как впоследствии оказалось, хозяин дома хранил у себя большой запас оружия – дробовик, автомат Калашникова (АК-47), несколько пистолетов и патроны к ним.

Именно из дробовика в копов стреляла девушка – тем пришлось открыть огонь в ответ, из-за чего ребенок получил серьезное ранение (сейчас девушка в больнице в критическом, но стабильном состоянии).

в ответ, из-за чего ребенок получил серьезное ранение (сейчас девушка в больнице в критическом, но стабильном состоянии). Ни в одного полицейского она не попала. Парень, по его же признанию, сделал несколько выстрелов из АК-47, но также никого не зацепил.

Помощник шерифа Майк Читвуд заявил, что дети не слушали никакие уговоры. Мол, из дома "они выходили, чтобы убить полицейских".

Мальчик рассказал полиции, что его подруга сравнивала свои действия с компьютерной игрой Grand Theft Auto.

Мол, она сказала так: "Я собираюсь провернуть это так, как в GTA". В этой популярной серии игр главный герой (игрок) является преступником.

В итоге несовершеннолетних задержали, их обвинили в покушении на убийство и вооруженном ограблении.

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