Дипломатический визит Зеленского в Великобританию: главные заявления "Коалиции желающих"
В пятницу, 24 октября, Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Во время своего визита он провел переговоры с британский премьером Киром Стармером, а также встретился с королем Чарльзом.
В Лондоне запланирована встреча "Коалиции желающих", цель которой – обсуждение вопросов поддержки Украины в противостоянии России. Главные заявления президента Украины и европейских лидеров во время общения с журналистами собрал 24 Канал.
Актуально Франция предоставит Украине новые истребители Mirage и зенитные ракеты, – Макрон
Какие основные заявления сделали лидеры Европы?
Марк Рютте заявил, что территориальные продвижения России в Украине минимальны и сопровождаются огромными потерями. По его словам, Россия стремительно теряет финансовые ресурсы, войска и идеи. Он отметил, что из-за агрессивной политики Путина гибнут сотни тысяч россиян, тогда как Украина мужественно сопротивляется, получая поддержку союзников. В Украине Путин почти не продвигается на поле боя, Рютте также процитировал президента США Дональда Трампа, который считает, что России следует остановиться на текущих позициях. Президент Украины заявил, что Украина должна развивать собственное производство систем противовоздушной обороны. С начала войны с Россией Киев значительно увеличил выпуск вооружений – почти 60% оружия теперь производится в Украине. Однако во многом страна все еще зависит от западных поставок. На этой неделе Украина применила британскую ракету Storm Shadow для удара по российскому заводу в Брянске, который производит взрывчатку и ракетное топливо. Генсек НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос о возможных поставках американских дальнобойных ракет Tomahawk Украине, отметил, что это решение зависит от США. Переговоры о передаче Украине Tomahawk продолжаются. Мы все над этим работаем, – добавил Стармер. Президент Украины подчеркнул, что Путин стремится разъединить международную коалицию. В то же время он высоко оценил новые американские санкции. Он назвал решение по российским активам "критически важным" и выразил надежду на быстрое практическое внедрение. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что на этой неделе сделаны значительные шаги для удара по энергетическому сектору России. Она отметила, что Путин рассчитывает на усталость союзников Украины, но Европа готова продолжать поддержку. В то же время премьер-министр Нидерландов Дик Схуф отметил, что Россия единственная отвергает прекращение огня, и только усиленное давление заставит Путина к мирным переговорам. Генсек НАТО Марк Рютте после встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что новые санкции против России заставят Путина к переговорам. По его словам, Россия теряет ресурсы и несет большие потери в Украине, достигая минимальных успехов. Рютте также одобряет дополнительную военную помощь Киеву и отмечает, что война должна завершиться. Кир Стармер пообещал вывести российские нефть и газ с глобального рынка, чтобы перекрыть финансирование войны Кремля. Стармер также подтвердил, что Великобритания предоставит дополнительные ракеты для усиления украинской ПВО зимой и продолжит работу над многосторонними гарантиями безопасности для Украины после наступления мира. Мы решительно настроены усилить давление на Путина, чтобы заставить его к переговорам, Британский премьер Кир Стармер проинформировал, что "Коалиция желающих" намерена усилить санкции против России, в частности ограничить экспорт нефти и газа. Киев получит 5000 ракет и дополнительное дальнобойное оружие для усиления противовоздушной обороны. Кроме того, замороженные российские активы направятся на поддержку Украины. Президент Украины в очередной раз подчеркнул важность единства международного сообщества в продолжении давления на Россию. По словам Зеленского, страна-агрессор не имеет другого выбора, кроме как закончить боевые действия против нашего государства. Партнеры должны усиливать санкции против Кремля, а также усиливать вооруженные возможности Украины.
