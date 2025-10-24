Дипломатичний візит Зеленського до Великої Британії: головні заяви "Коаліції охочих"
У п'ятницю, 24 жовтня, Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Під час свого візиту він провів перемовини з британський прем'єром Кіром Стармером, а також зустрівся з королем Чарльзом.
У Лондоні запланована зустріч "Коаліції охочих", мета якої – обговорення питань підтримки України в протистонні Росії. Головні заяви президента України та європейських лідерів під час спілкування з журналістами зібрав 24 Канал.
Актуально Франція надасть Україні нові винищувачі Mirage та зенітні ракети, – Макрон
Які основні заяви зробили лідери Європи?
Перемовини щодо Томагавків для України тривають
Путін хоче розділити Європу та США, – Зеленський
НАТО та США посилюють тиск на Росію, щоб примусити Путіна сісти за стіл переговорів
Майбутнє України – це наше майбутнє, – Стармер
– підкреслив він.
5000 ракет та санкції проти Росії: Стармер оголосив про план підтримки Києва
У Росії не має бути жодних варіантів, окрім як закінчити війну, – Зеленський
Генсек НАТО Марк Рютте, відповідаючи на запитання про можливі поставки американських далекобійних ракет Tomahawk Україні, зазначив, що це рішення залежить від США.
Перемовини щодо передачі Україні Tomahawk тривають. Ми всі над цим працюємо, – додав Стармер.
Президент України наголосив, що Путін прагне роз'єднати міжнародну коаліцію.
Водночас він високо оцінив нові американські санкції. Він назвав рішення щодо російських активів "критично важливим" і висловив сподівання на швидке практичне впровадження.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що цього тижня зроблено значні кроки для удару по енергетичному сектору Росії.
Вона зазначила, що Путін розраховує на втому союзників України, але Європа готова продовжувати підтримку.
Водночас прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схуф наголосив, що Росія єдина відкидає припинення вогню, і лише посилений тиск змусить Путіна до мирних переговорів.
Генсек НАТО Марк Рютте після зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні заявив, що нові санкції проти Росії змусять Путіна до переговорів.
За його словами, Росія втрачає ресурси та зазнає великих втрат в Україні, досягаючи мінімальних успіхів. Рютте також схвалює додаткову військову допомогу Києву та наголошує, що війна має завершитися.
Кір Стармер пообіцяв вивести російські нафту й газ із глобального ринку, щоб перекрити фінансування війни Кремля.
Стармер також підтвердив, що Велика Британія надасть додаткові ракети для посилення української ППО взимку та продовжить роботу над багатосторонніми гарантіями безпеки для України після настання миру.
Ми рішуче налаштовані посилити тиск на Путіна, щоб змусити його до переговорів,
Британський прем'єр Кір Стармер поінформував, що "Коаліція охочих" має намір посилити санкції проти Росії, зокрема обмежити експорт нафти й газу.
Київ отримає 5000 ракет і додаткову далекобійну зброю для посилення протиповітряної оборони.
Крім того, заморожені російські активи спрямуються на підтримку України.
Президент України вкотре наголосив на важливості єдності міжнародної спільноти в продовженні тиску на Росію.
За словами Зеленського, країна-агресор не має іншого вибору, окрім як закінчити бойові дії проти нашої держави.
Партнери мають посилювати санкції проти Кремля, а також підсилювати збройні спроможності України.