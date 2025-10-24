У Лондоні запланована зустріч "Коаліції охочих", мета якої – обговорення питань підтримки України в протистонні Росії. Головні заяви президента України та європейських лідерів під час спілкування з журналістами зібрав 24 Канал.
Які основні заяви зробили лідери Європи?
Майбутнє України – це наше майбутнє, – Стармер
– підкреслив він.
Кір Стармер пообіцяв вивести російські нафту й газ із глобального ринку, щоб перекрити фінансування війни Кремля.
Стармер також підтвердив, що Велика Британія надасть додаткові ракети для посилення української ППО взимку та продовжить роботу над багатосторонніми гарантіями безпеки для України після настання миру.
Ми рішуче налаштовані посилити тиск на Путіна, щоб змусити його до переговорів,
Британський прем'єр Кір Стармер поінформував, що "Коаліція охочих" має намір посилити санкції проти Росії, зокрема обмежити експорт нафти й газу.
Київ отримає 5000 ракет і додаткову далекобійну зброю для посилення протиповітряної оборони.
Крім того, заморожені російські активи спрямуються на підтримку України.
Президент України вкотре наголосив на важливості єдності міжнародної спільноти в продовженні тиску на Росію.
За словами Зеленського, країна-агресор не має іншого вибору, окрім як закінчити бойові дії проти нашої держави.
Партнери мають посилювати санкції проти Кремля, а також підсилювати збройні спроможності України.