19:40, 24 жовтня

Кір Стармер пообіцяв вивести російські нафту й газ із глобального ринку, щоб перекрити фінансування війни Кремля.

Стармер також підтвердив, що Велика Британія надасть додаткові ракети для посилення української ППО взимку та продовжить роботу над багатосторонніми гарантіями безпеки для України після настання миру.

Ми рішуче налаштовані посилити тиск на Путіна, щоб змусити його до переговорів,

– підкреслив він.