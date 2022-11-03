Изнасиловали беременную и пытали людей: в Киевской области разоблачили еще двух оккупантов

Правоохранители объявили подозрение двум российским военнослужащим. Они изнасиловали беременную женщину, пытали и грабили людей в Киевской области.

В результате издевательств российских захватчиков женщина потеряла ребенка. Поэтому оккупантам грозит лишение свободы.

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Что россияне творили в Киевской области

Полицейские установили еще двух российских военных, причастных к издевательствам и жестокому обращению с населением во время оккупации Киевской области в марте этого года. Людей пытали, удерживали в качестве заложников и грабили.

Как стало известно, к этим преступлениям причастны военнослужащие 6-го танкового полка воинской части 93992 (Чебаркуль) 90 танковой дивизии центрального военного округа вооруженных сил России.

Так, двое вооруженных оккупантов днем на улице набросились на местную жительницу, избили ее, выбили зубы и, приставив к спине автомат, заставили зайти в дом, где изнасиловали. Потерпевшая сказала захватчикам, что она беременна и умоляла ее не трогать, однако это не остановило нападающих.

Личность второго соучастника преступления устанавливает полиция. Третий злоумышленник в тот момент находился на входе в дом, чтобы не допустить посторонних.



Оккупанту объявили подозрение / фото Нацполиция



Правоохранители объявили подозрение захватчику / Нацполиция

Что угрожает оккупантам

Следователи объявили подозрения двум военнослужащим – одному насильнику и тому, кто "стоял на страже" – в нарушении законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает заключение сроком до 12 лет.

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Напомним, что украинская прокуратура установила и объявила подозрения 10 российским военным, разграбившим имущество жителей Бучи в Киевской области.

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