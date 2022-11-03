Зґвалтували вагітну та катували людей: на Київщині викрили ще двох окупантів

Правоохоронці оголосили підозру двом російським військовослужбовцям. Вони зґвалтували вагітну жінку, катували та грабували людей на Київщині.

Внаслідок знущань російських загарбників жінка втратила дитину. Через це окупантам загрожує позбавлення волі.

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Що росіяни творили на Київщині

Поліцейські встановили ще двох російських військових, причетних до знущань та жорстокого поводження з населенням під час окупації Київщини у березні цього року. Людей катували, утримували як заручників та грабували.

Як стало відомо, до цих злочинів причетні військовослужбовці 6-го танкового полку військової частини 93992 (Чебаркуль) 90 танкової дивізії центрального військового округу збройних сил Росії.

Так, двоє озброєних окупантів удень на вулиці накинулися на місцеву мешканку, побили її, вибили зуби та, приставивши до спини автомата, змусили зайти до будинку, де зґвалтували. Потерпіла сказала загарбникам, що вагітна та благала її не чіпати, однак це не зупинило нападників.

Особу другого співучасника злочину наразі встановлює поліція. Третій зловмисник на той момент перебував на вході в будинок, щоб не допустити сторонніх осіб.



Окупанту оголосили підозру / фото Нацполіція



Правоохоронці оголосили підозру загарбнику / фото Нацполіція

Що загрожує окупантам

Слідчі оголосили підозри двом військовослужбовцям – одному ґвалтівнику і тому, що "стояв на варті" – у порушенні законів та звичаїв війни. Санкція статті передбачає ув’язнення терміном до 12-ти років.

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Нагадаємо, що українська прокуратура встановила та оголосила підозри 10 російським військовим, які розграбували майно мешканців Бучі на Київщині.

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