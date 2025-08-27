Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу устроил себе настоящий "форсаж". На трассе он разогнался до 225 километров в час, снял это на видео и выложил в соцсеть.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на AFP. Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу попал в курьезную ситуацию.

Похвастался скоростью и получил штраф

Он выложил в соцсети видео, на котором мчится по автостраде со скоростью до 225 километров в час, и после этого получил штраф. Стоило это ему 9267 турецких лир (примерно 225 долларов США).

Инцидент произошел неподалеку от Анкары. В воскресенье вечером Уралоглу опубликовал в соцсети X ролик, где он слушает народные песни и речи президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время поездки. На нескольких кадрах четко видно спидометр, показывающий скорость от 190 до 225 километров в час, при том что ограничение на этой трассе – только 140 километров в час.

Сам себя подставил: смотреть видео

Через несколько часов министр сам признал свою ошибку, сделал репост видео и сообщил, что его оштрафовали. Он даже показал копию постановления, где зафиксировано нарушение.

Я сел за руль, чтобы проверить трассу Анкара – Нигде и нечаянно превысил скорость на короткое время. Своим видео я фактически сам себя разоблачил,

– написал Уралоглу.

Чиновник также пообещал больше не рисковать и соблюдать правила дорожного движения.

Отныне я буду намного осторожнее. Соблюдение скоростного лимита является обязательным для всех,

– подчеркнул он.

Эта история уже активно обсуждается в Турции и соцсетях, ведь чиновник фактически сам "сдал" себя на нарушении.