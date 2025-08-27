"Форсаж" по-турецки: министр превысил скорость и получил штраф благодаря собственному видео
- Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу превысил скорость до 225 км/ч на трассе, что зафиксировано на видео, которое он выложил в соцсеть.
- После публикации видео министр получил штраф в размере 9267 турецких лир (примерно 225 долларов США) и пообещал соблюдать правила дорожного движения в будущем.
Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу устроил себе настоящий "форсаж". На трассе он разогнался до 225 километров в час, снял это на видео и выложил в соцсеть.
Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу попал в курьезную ситуацию.
Похвастался скоростью и получил штраф
Он выложил в соцсети видео, на котором мчится по автостраде со скоростью до 225 километров в час, и после этого получил штраф. Стоило это ему 9267 турецких лир (примерно 225 долларов США).
Инцидент произошел неподалеку от Анкары. В воскресенье вечером Уралоглу опубликовал в соцсети X ролик, где он слушает народные песни и речи президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время поездки. На нескольких кадрах четко видно спидометр, показывающий скорость от 190 до 225 километров в час, при том что ограничение на этой трассе – только 140 километров в час.
Сам себя подставил: смотреть видео
Через несколько часов министр сам признал свою ошибку, сделал репост видео и сообщил, что его оштрафовали. Он даже показал копию постановления, где зафиксировано нарушение.
Я сел за руль, чтобы проверить трассу Анкара – Нигде и нечаянно превысил скорость на короткое время. Своим видео я фактически сам себя разоблачил,
– написал Уралоглу.
Чиновник также пообещал больше не рисковать и соблюдать правила дорожного движения.
Отныне я буду намного осторожнее. Соблюдение скоростного лимита является обязательным для всех,
– подчеркнул он.
Эта история уже активно обсуждается в Турции и соцсетях, ведь чиновник фактически сам "сдал" себя на нарушении.