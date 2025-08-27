Міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Уралоглу влаштував собі справжній "форсаж". На трасі він розігнався до 225 кілометрів на годину, зняв це на відео й виклав у соцмережу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на AFP. Міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Уралоглу потрапив у курйозну ситуацію.

Похизувався швидкістю й отримав штраф

Він виклав у соцмережі відео, на якому мчить автострадою зі швидкістю до 225 кілометрів на годину, і після цього отримав штраф. Вартувало це йому 9267 турецьких лір (приблизно 225 доларів США).

Інцидент стався неподалік Анкари. У неділю ввечері Уралоглу опублікував у соцмережі X ролик, де він слухає народні пісні та промови президента Реджепа Таїпа Ердогана під час поїздки. На кількох кадрах чітко видно спідометр, що показує швидкість від 190 до 225 кілометрів на годину, при тому що обмеження на цій трасі – лише 140 кілометрів на годину.

Сам себе підставив: дивитися відео

Через кілька годин міністр сам визнав свою помилку, зробив репост відео і повідомив, що його оштрафували. Він навіть показав копію постанови, де зафіксовано порушення.

Я сів за кермо, щоб перевірити трасу Анкара – Нігде й ненавмисне перевищив швидкість на короткий час. Своїм відео я фактично сам себе викрив,

– написав Уралоглу.

Посадовець також пообіцяв більше не ризикувати й дотримуватися правил дорожнього руху.

Відтепер я буду набагато обережнішим. Дотримання швидкісного ліміту є обов’язковим для всіх,

– наголосив він.

Ця історія вже активно обговорюється в Туреччині та соцмережах, адже чиновник фактично сам "здав" себе на порушенні.