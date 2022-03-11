При поддержке Минобразования: ЮНИСЕФ запускает онлайн-детсад для маленьких украинцев

Война России против Украины изменила жизнь тысяч семей, в том числе маленьких детей. Вместо того чтобы играть, познавать мир и просто радоваться жизни, они вынуждены сидеть в укрытиях, преодолевать тяжелую дорогу и адаптироваться к новым, не всегда хорошим, условиям.

Именно поэтому ЮНИСЕФ при поддержке Министерства образования и науки Украины запускает детский сад в онлайн-формате, призванный помочь родителям занять детей познавательными и развивающими активностями.

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Онлайн-детсад НУМО для украинских малышей

Проект под названием НУМО будет представлять собой подборку видео на интересные для дошкольников темы. В Минобразования надеются, что онлайн-детсад облегчит родителям задачу организации досуга для малышей и сохранит связь с учебным процессом.

Первый выпуск НУМО должен появиться на платформах ЮНИСЕФ и Министерства образования и науки уже совсем скоро. Позже его будут транслировать и на телевидении.

Мы делаем все возможное, чтобы дети продолжали обучение и приобретали необходимые жизненные навыки,

– говорится в анонсе проекта министерства.

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