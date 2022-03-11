За підтримки Міносвіти: ЮНІСЕФ запускає онлайн-дитсадок для маленьких українців
Джерело:Інтерфакс-Україна
Війна Росії проти України змінила життя тисяч сімей, зокрема й маленьких дітей. Замість того, щоб гратися, пізнавати світ та просто радіти життю, вони вимушені сидіти в укриттях, долати важку дорогу та адаптуватися до нових, не завжди хороших, умов.
Саме тому ЮНІСЕФ за підтримки Міністерства освіти та науки України запускає дитячий садок в онлайн-форматі, покликаний допомогти батькам зайняти дітей пізнавальними та розвивальними активностями.
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Онлайн-дитсадок НУМО для українських малюків
Проєкт під назвою НУМО являтиме собою добірку відео на цікаві для дошкільнят теми. У Міносвіти сподіваються, що онлайн-дитсадок полегшить батькам завдання організації дозвілля для малюків та збереже зв'язок з навчальним процесом.
Перший випуск НУМО має з'явитися на платформах ЮНІСЕФ і Міністерства освіти та науки вже зовсім скоро. Згодом, його транслюватимуть і на телебаченні.
Ми робимо усе можливе, аби діти продовжували навчання та здобували необхідні життєві навички,
– йдеться в анонсі проєкту від міністерства.
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