Якщо ж діти мешкають у домівках львів'ян або хостелах, необхідно прийти у найближчу школу й зареєструватися там. Тоді школярі матимуть можливість долучитися до навчання.
Зауважте Такого у світі ніхто не пригадує, ми на межі, – Садовий
Якщо немає відповідної техніки, школа надасть такі можливості. Діти мають вчитися,
– наголосив Садовий.
Загалом на Львівщині школярі повертаються до навчання вже з 14 березня. Форму навчання мають право обрати навчальні заклади.
Садовий про освіту: дивіться відео
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