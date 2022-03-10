Если же дети живут в домах львовян или хостелах, необходимо прийти в ближайшую школу и зарегистрироваться там. Тогда школьники будут иметь возможность приобщиться к обучению.

Заметьте Такого в мире никто не вспоминает, мы на грани, – Садовый

Если нет соответствующей техники, школа предоставит такие возможности. Дети должны учиться,

– подчеркнул Садовый.

Во Львовской области школьники возвращаются к учебе уже с 14 марта. Форму обучения имеют право выбрать учебные заведения.

Садовый об образовании: смотрите видео

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