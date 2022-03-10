Если же дети живут в домах львовян или хостелах, необходимо прийти в ближайшую школу и зарегистрироваться там. Тогда школьники будут иметь возможность приобщиться к обучению.
Заметьте Такого в мире никто не вспоминает, мы на грани, – Садовый
Если нет соответствующей техники, школа предоставит такие возможности. Дети должны учиться,
– подчеркнул Садовый.
Во Львовской области школьники возвращаются к учебе уже с 14 марта. Форму обучения имеют право выбрать учебные заведения.
Садовый об образовании: смотрите видео
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