Причастны ли российские спецслужбы к убийству Фарион: что говорят в МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко провел брифинг относительно нападения на Ирину Фарион. Чиновника спросили, в частности, о том, кто может быть причастен к убийству женщины.

Следователи не исключают, что в убийстве присутствует "русский след".

Во время брифинга у Клименко спросили, мог ли нападающий совершить это преступление по указанию российских спецслужб.

Мы не можем этого исключать, конечно. И будем проверять эту версию,

– отметил министр.

По словам Клименко, правоохранители делают все возможное, чтобы поймать стрелка.

Когда будут первые результаты экспертиз

К расследованию убийства Фарион привлечена практически вся полиция и часть полиции области. Также с поличным также работают оперативники и следователи групп, которые приехали из Киева.Уже назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая экспертиза. Специалисты анализируют видео с камер наблюдения. Первые результаты работы, вероятно, будут готовы к утру.