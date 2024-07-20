Чи причетні російські спецслужби до вбивства Фаріон: що кажуть у МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко провів брифінг щодо нападу на Ірину Фаріон. Посадовця запитали, зокрема, про те, хто може бути причетним до вбивства жінки.

Слідчі не виключають, що у вбивстві присутній "російський слід". Про це голова МВС Ігор Клименко розповів під час брифінгу у Львові.

Головні заяви У Львові відбувся брифінг МВС щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон

Перевірятимуть всі версії

Під час брифінгу в Клименка запитали, чи міг нападник скоїти цей злочин за вказівкою російських спецслужб.

Ми не можемо цього виключати, звичайно. І будемо перевіряти цю версію,

– зазначив міністр.

"Ми аналізуємо всі чутки, перевіряємо всю інформацію. Зокрема – ту інформацію, яка проходила через проросійські телеграм-канали", – пояснив він. За словами Клименка, зараз правоохоронці роблять все можливе, аби спіймати стрільця.

Наразі слідчі намагаються встановити деталі щодо особи вбивці. Правоохоронці володіють інформацією про те, що підозрюваний кілька днів перебував біля будинку Ірини Фаріон у певний час. Поліція аналізує записи з камер спостереження біля будинку жінки. Втім, частина камер не працювала – через відключення світла.

Коли будуть перші результати експертиз

До розслідування вбивства Фаріон залучена практично вся поліція Львова та частина поліції області. Також на місці злочину також працюють оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва. Вже призначено низку експертиз, в тому числі балістична експертиза. Спеціалісти аналізують відео з камер спостереження. Перші результати роботи, ймовірно, будуть готові вже до ранку.