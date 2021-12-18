На Прикарпатье банда похищала и пытала людей, чтобы "выбить" у них деньги

В Ивано-Франковской области СБУ задержала преступную банду, которая жестоко выбивала у людей деньги. Суд уже взял злоумышленников под стражу.

Во время масштабной спецоперации правоохранители задержали лидеров и участников банды. Следствие установило, что они похищали людей, совершали насилие и "выбивали" из потерпевших деньги. В случае неуплаты угрожали убийством.

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Что известно о преступлениях банды

Злоумышленники похитили местного предпринимателя, который занимается ремонтом компьютеров. Его пытали и ограбили. У другого жителя региона участники банды требовали почти 40 тысяч долларов за возврат вымышленного долга. При этом мужчине угрожали физической расправой с его семьей.

Кроме того, злоумышленники пытались "выбить" 1 миллион гривен у женщины. Они психологически давили на свою жертву и угрожали насилием.

СБУ задержала банду, пытавшую людей

В группировке был бывший милиционер

В состав группировки входило 8 человек. Среди них – бывший правоохранитель, которого уволили из правоохранительных органов в 2015 году.

Злоумышленникам сообщили о подозрениях по 4 статьям:

незаконное лишение свободы или похищение человека,

грабеж,

разбой,

вымогательство.

Суд уже избрал преступникам меру пресечения – содержание под стражей.

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают других причастных к банде.

Против злоумышленников открыли 4 статьи