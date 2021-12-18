На Прикарпатье банда похищала и пытала людей, чтобы "выбить" у них деньги
Источник:СБУ
В Ивано-Франковской области СБУ задержала преступную банду, которая жестоко выбивала у людей деньги. Суд уже взял злоумышленников под стражу.
Во время масштабной спецоперации правоохранители задержали лидеров и участников банды. Следствие установило, что они похищали людей, совершали насилие и "выбивали" из потерпевших деньги. В случае неуплаты угрожали убийством.
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Что известно о преступлениях банды
Злоумышленники похитили местного предпринимателя, который занимается ремонтом компьютеров. Его пытали и ограбили. У другого жителя региона участники банды требовали почти 40 тысяч долларов за возврат вымышленного долга. При этом мужчине угрожали физической расправой с его семьей.
Кроме того, злоумышленники пытались "выбить" 1 миллион гривен у женщины. Они психологически давили на свою жертву и угрожали насилием.
СБУ задержала банду, пытавшую людей
В группировке был бывший милиционер
В состав группировки входило 8 человек. Среди них – бывший правоохранитель, которого уволили из правоохранительных органов в 2015 году.
Злоумышленникам сообщили о подозрениях по 4 статьям:
- незаконное лишение свободы или похищение человека,
- грабеж,
- разбой,
- вымогательство.
Суд уже избрал преступникам меру пресечения – содержание под стражей.
Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают других причастных к банде.
Против злоумышленников открыли 4 статьи