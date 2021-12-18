На Прикарпатті банда викрадала і катувала людей, щоб "вибити" в них гроші

В Івано-Франківській області СБУ затримала злочинну банду, яка жорстоко вибивала в людей гроші. Суд вже взяв зловмисників під варту.

Під час масштабної спецоперації правоохоронці затримали лідерів та учасників банди. Слідство встановило, що вони викрадали людей, чинили насильство та "вибивали" з потерпілих гроші. У разі несплати – погрожували вбивством.

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Що відомо про злочини банди

Зловмисники викрали місцевого підприємця, який займається ремонтом комп'ютерів. Його катували та пограбували. В іншого мешканця регіону учасники банди вимагали майже 40 тисяч доларів за повернення вигаданого боргу. При цьому чоловіку погрожували фізичною розправою з його родиною.

Крім того, зловмисники намагались "вибити" 1 мільйон гривень в жінки. Вони психологічно тиснули на свою жертву та погрожували насильством.



СБУ затримала банду, яка катувала людей

В угрупованні був колишній міліціонер

До складу угруповання входило 8 осіб. Серед них – колишній міліціонер, якого звільнили з правоохоронних органів у 2015 році.

Зловмисникам повідомили про підозри за 4 статтями:

незаконне позбавлення волі або викрадення людини,

грабіж,

розбій,

вимагання.

Суд вже обрав злочинцям запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють інших причетних до банди.



Проти зловмисників відкрили 4 статті