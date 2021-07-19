Пришел за зарплатой, а получил обстрел: на Киевщине произошел конфликт из-за денег

Под Фастовом бизнесмен с ружьем обстрелял рабочего из-за зарплаты. Это произошло в селе Бышев. 27-летний мужчина пришел требовать у работодателя деньги, которые ему якобы были виноваты.

Стрельбу устроил 40-летний владелец фирмы по бурению скважин, а жертва – его 27-летний сотрудник, который пришел требовать выплату зарплаты. Мужчины поссорились, и бизнесмен сделал несколько выстрелов.

Другой случай Стрелял посреди дня возле магазина: в результате инцидента в Черкассах 2 пострадавших

Стрелка задержали

Местные жители услышали выстрелы и вызвали полицию. Стрелка задержали правоохранители, ружье изъяли как вещественное доказательство.

Бизнесмену теперь грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Меру пресечения изберет суд.

Продолжается досудебное расследование.

В каком состоянии пострадавший

О судьбе жертвы полиция не сообщает – дело открыли по статье "Хулиганство", а это значит, что рабочий не пострадал.