Стрелявший скрылся с места преступления. Однако полиция его нашла и задержала.
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Открыл стрельбу и скрылся
В полиции рассказали, что ориентировочно в 15:00 между 3 мужчинами на улице Дахновской возник конфликт.
В этот момент один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов,
– сообщили в полиции.
В результате стрельбы 2 человек госпитализировали. У них телесные повреждения спины и головы. Нарушитель после стрельбы сбежал в лес.
Полиция арестовала злоумышленника
Для поисков привлекли:
- батальон полиции особого назначения,
- экипажи патрульной полиции,
- правоохранителей Черкасского районного управления полиции и кинологической службы со служебными собаками.
За короткое время полицейские нашли преступника. Начальник Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко сообщил, что его задержали.
Это 48-летний местный житель. На месте, где произошло происшествие, изъяли несколько гильз. Причины конфликта выясняют следователи,
– добавил Куратченко.
В полиции открыли дело по факту хулиганства. Правоохранители решают вопрос о вручении задержанному подозрения и избрании меры пресечения. Также проводят следствие.
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