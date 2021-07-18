Факт стрельбы подтвердила спортивная команда. Там отметили, что события произошли у ворот третьей базы стадиона Nationals Park.

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Когда послышались выстрелы, игра почти закончилась. Сначала болельщики оставались на своих местах. Впоследствии их эвакуировали.

Матч планируют продолжить в воскресенье.

Справка. Бейсбольная команда The Washington Nationals – член Восточного дивизиона Национальной бейсбольной лиги и Главной бейсбольной лиги США.

Пострадали 2 человека

В полиции сообщили о том, что есть раненые. Во время вооруженного инцидента 2 человека получили огнестрельные ранения. Также есть еще 2 раненых человека – их госпитализировали.

Стрельба в США: последние случаи