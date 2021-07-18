Факт стрельбы подтвердила спортивная команда. Там отметили, что события произошли у ворот третьей базы стадиона Nationals Park.
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Когда послышались выстрелы, игра почти закончилась. Сначала болельщики оставались на своих местах. Впоследствии их эвакуировали.
Матч планируют продолжить в воскресенье.
Пострадали 2 человека
В полиции сообщили о том, что есть раненые. Во время вооруженного инцидента 2 человека получили огнестрельные ранения. Также есть еще 2 раненых человека – их госпитализировали.
Стрельба в США: последние случаи
- Еще одна стрельба в Вашингтоне произошла 16 июля. Тогда в результате инцидента погибла 6-летняя девочка, а еще 5 взрослых – ранены.
- В Чикаго в течение 10 – 11 июля продолжались обстрелы. Тогда погибли 11 человек, а среди них – рэпер KTS Dre, который только что вышел из тюрьмы.
- В штате Нью-Йорк из-за насилия с применением оружия ввели чрезвычайное положение.