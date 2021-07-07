Соответствующий указ издал губернатор штата Эндрю Куомо. В нем говорится о том, что производители оружия теперь снова будут нести ответственность в штате за совершение ущерба.
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Куомо написал в соцсети, что объявляет чрезвычайное положение в связи с насилием с применением огнестрельного оружия. Это, по его словам, спровоцировало кризис в сфере здравоохранения.
Шаги против незаконного оружия
Куомо также пообещал начать "войну" за остановку потока незаконного оружия в Нью-Йорк с юга. В полиции штата также вскоре появится спецподразделение по борьбе с незаконным оборотом оружия. Об этом сообщает Business Insider.
Последние инциденты в США с оружием
- Ранее CNN со ссылкой на данные Gun Violence Archive сообщило, что за выходные ко Дню независимости со 2 по 4 июля из-за случаев со стрельбой в Штатах погибли по меньшей мере 150 человек.
- Только в Нью-Йорке зафиксировали 21 инцидент со стрельбой. К сожалению, погибли 26 человек.
- Впрочем, эта цифра меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Тогда в 25 стрельбах погибли 30 человек.
- Именно 4 июля в городе произошло 12 случаев, когда стреляли. Тогда 13 человек пострадали – это больше, чем в 2020 году.