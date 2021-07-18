Факт стрілянини підтвердила спортивна команда. Там зазначили, що події трапились біля воріт третьої бази стадіону Nationals Park.

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Коли почулися постріли, гра майже закінчилась. Спочатку уболівальники залишалися на своїх місцях. Згодом їх евакуювали.

Матч планують продовжити у неділю.

Довідка. Бейсбольна команда The Washington Nationals – член Східного дивізіону, Національної бейсбольної ліги та Головної бейсбольної ліги США.

Постраждали 2 людини

У поліції повідомили про те, що є поранені. Під час збройного інциденту 2 людини отримали вогнепальні поранення. Також є ще 2 поранені особи – їх госпіталізували.

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