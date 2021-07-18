Факт стрілянини підтвердила спортивна команда. Там зазначили, що події трапились біля воріт третьої бази стадіону Nationals Park.
До теми Внаслідок стрілянини у Вашингтоні загинула 6-річна дівчинка: 5 дорослих поранені
Коли почулися постріли, гра майже закінчилась. Спочатку уболівальники залишалися на своїх місцях. Згодом їх евакуювали.
Матч планують продовжити у неділю.
Постраждали 2 людини
У поліції повідомили про те, що є поранені. Під час збройного інциденту 2 людини отримали вогнепальні поранення. Також є ще 2 поранені особи – їх госпіталізували.
Стрілянина у США: останні випадки
- Ще одна стрілянина у Вашингтоні трапилась 16 липня. Тоді внаслідок інциденту загинула 6-річна дівчинка, а ще 5 дорослих – поранені.
- У Чикаго протягом 10 – 11 липня тривали обстріли. Тоді загинули 11 людей, а серед них – репер KTS Dre, який щойно вийшов із в'язниці.
- У штаті Нью-Йорк через насильство із застосуванням зброї запровадили надзвичайний стан.