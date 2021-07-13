Окрім великої кількості жертв, перестрілки призвели до поранень ще 29 людей.

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Внаслідок стрілянини загинув молодий репер

Однією із жертв стрілянини став 31-річний репер KTS Dre. Він отримав 64 вогнепальних поранення в голову та інші частини тіла.

Чоловік лише вийшов з в'язниці. Його звинувачували у зберіганні зброї й опорі поліції. Репера відпустили з тюрми із застосуванням електронного моніторингу.

Правоохоронці розповіли, що стрілки застрибнули до декількох автівок і роз'їхались в різні сторони.



У США вбили репера / Фото з інстаграму KTS Dre

Інші жертви та потерпілі у стрілянинах в Чикаго

Крім репера, поранення отримала 60-річна жінка, яка в момент нападу перебувала поряд із ним, та 30-річна перехожа.

У низці інших стрілянин поліція також не змогла затримати підозрюваних. Вранці 10 липня 2 чоловіків були серйозно поранені, коли невідомий відкрив у їхню сторону вогонь.

Згодом вдень на одній з автозаправок невідомі розпочали стрілянину з автомобіля темного кольору, убивши 2 чоловіків – 33 і 20 років.

Ще в одній стрілянині смертельне поранення в груди отримав 39-річний чоловік. Загиблий йшов вулицею, коли до нього під'їхала світла автівка, з якої й пролунали постріли.

Загалом протягом останніх вихідних у місті у схожих інцидентах загинули 11 людей.