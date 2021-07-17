Стрельба произошла на улице Уманской. Очевидцы сообщили правоохранителям о звуках выстрелов.
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Что известно о ссоре
По предварительной информации, между двумя мужчинами возник конфликт. Тогда один выстрелил в ногу другого. Затем он якобы затолкал пострадавшего в подъезд и некоторое время там держал.
Нашли свидетеля, который видел мужчину с оружием. Поэтому, вероятно, пострадавшего занес в подъезд другой человек, чтобы оказать помощь.
Полиция начала спецоперацию
Отметили, что правоохранители ввели специальную полицейскую операцию. Затем инцидент зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.
Решают вопрос об определении правовой квалификации.
Недавняя стрельба в Киеве
В Киеве мужчина в июле стрелял в полицейского и гражданского. После этого он поджег квартиру. По информации СМИ, стрелок – это Иван Мартынюк. Он якобы является партнером известного ресторатора.
Злоумышленника задержали, его будут судить за посягательство на жизнь правоохранителя.