Стрілянина трапилась на вулиці Уманській. Очевидці повідомили правоохоронцям про звуки пострілів.
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Що відомо про сварку
За попередньою інформацією, між двома чоловіками виник конфлікт. Тоді один вистрілив у ногу іншого. Потім він нібито заштовхав постраждалого у під’їзд та деякий час там тримав.
Знайшли свідка, який бачив чоловіка зі зброєю. Тому, ймовірно, потерпілого занесла у під'їзд інша людина, щоб надати допомогу.
Поліція почала спецоперацію
Зазначили, що правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію. Потім інцидент зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції.
Вирішують питання про визначення правової кваліфікації.
Нещодавня стрілянина у Києві
У Києві чоловік у липні стріляв у поліцейського і цивільного. Після цього він підпалив квартиру. За інформацією ЗМІ, стрілок – це Іван Мартинюк. Він нібито є партнером відомого ресторатора.
Зловмисника затримали, його судитимуть за посягання на життя правоохоронця.