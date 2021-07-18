Чоловік, який стріляв, утік з місця злочину. Проте поліція його знайшли й затримала.
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Відкрив стрілянину й утік
У поліції розповіли, що орієнтовно о 15:00 годині між 3 чоловіками на вулиці Дахнівській виник конфлікт.
У цей момент один із них дістав зброю і декілька разів вистрілив у бік опонентів,
– повідомили в поліції.
Внаслідок стрілянини 2 людей госпіталізували. У них тілесні ушкодження спини та голови. Порушник після стрілянини втік до лісу.
Поліція арештувала зловмисника
Для пошуків залучили:
- батальйон поліції особливого призначення,
- екіпажі патрульної поліції,
- правоохоронців Черкаського районного управління поліції та кінологічної служби зі службовими собаками.
За короткий час поліцейські знайшли злочинця. Начальник Нацполіції у Черкаській області Михайло Куратченко повідомив, що його затримали.
Це 48-річний місцевий мешканець. На місці, де трапилась подія, вилучили декілька гільз. Причини конфлікту з'ясовують слідчі,
– додав Куратченко.
У поліції відкрили справу за фактом хуліганства. Правоохоронці розв'язують питання про вручення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. Також проводять слідство.
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