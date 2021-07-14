Постраждала Анастасія Бандеровська розповіла, що з друзями та нареченим 9 липня приїхала на відпочинок до резиденції "Синьогора". З ними також були двоє маленьких дітей.

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Пізно ввечері, близько 22:50, за словами дівчини, до її нареченого та брата підійшов 44-річний чоловік. Він звинуватив їх у курінні в коридорі готелю.

Як розвивався конфлікт

Анастасія зазначила, що хлопці не продовжували конфліктувати та пішли від чоловіка. Проте через кілька хвилин той повернувся і почав знімати людей на камеру телефона.

Пізніше відпочивальник почав погрожувати людям: "Я зараз вас тут постріляю". Дівчина розповіла, що ситуація стала неконтрольованою. Її наречений також почав фільмувати ситуацію. Чоловік спробував вибити телефон.

У результаті конфлікту брат дівчини отримав удар руків'ям зброї. Водночас коли дівчина побігла до нього, то чоловік вистрелив. Куля потрапила у щоку постраждалої.

Що буде зі стрільцем

У пресслужбі Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській підтвердили одному з видань, що нападником виявився киянин. Зброя у нього є зареєстрованою.

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Постраждала повідомила, що на місце події приїхала поліція та швидка. Чоловіка затримали. Однак згодом його відпустили, а саму справу з хуліганства перекваліфікували на нанесення легких тілесних пошкоджень.

Правоохоронці зазначили, що ухвалять кінцеву кваліфікацію злочину після допиту всіх свідків та судмедекспертизи.