За словами Геращенка, держава повинна забезпечити права як боржника, так й кредитора. Він стверджує, що кредитор має право отримати те майно, за яке йому не заплатили.
До теми Поліцейський закривав вічко, а охоронець різав двері: з'явилося відео пострілу у Голосієво 18+
Про дії поліції
Поліція ж, зі слів заступника Авакова, зобов'язана супроводжувати такі дії.
Якщо береш кредит – плати за нього,
– підкреслив Геращенко.
Також він підкреслив, що нікому не дозволено стріляти в поліцейських через двері. "Співробітник поліції залишився практично інвалідом".
Стрілянина у Голосієво: що відомо
- Киянин Іван Мартинюк нібито не зміг виплатити кредит, через що виконавча служба виставила квартиру на відкриті торги.
- Власник житла почав оскаржувати право власності нового хазяїна.
- Вранці 7 липня у квартиру будинку ЖК Park Avenue на Голосіївському проспекті, 58 прийшли представники приватної охоронної фірми та сам покупець.
- Під час спроб поліцейських та охоронців потрапити до квартири Мартинюк застосував вогнепальну зброю та забарикадувався всередині приміщення.
- Перемовини зі зловмисником ні до чого не призвели. Він підпалив квартиру. Через це спецпризначенці почали штурм та затримали озброєного чоловіка.
- Йому інкримінують замах на життя поліцейського та на ще двох осіб.
- Якщо суд визнає провину чоловіка, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.