По словам Геращенко, государство должно обеспечить права как должника, так и кредитора. Он утверждает, что кредитор имеет право получить то имущество, за которое ему не заплатили.

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О действиях полиции

Полиция же, по словам заместителя Авакова, обязана сопровождать такие действия.

Если берешь кредит – плати за него,

– подчеркнул Геращенко.

Также он подчеркнул, что никому не разрешено стрелять в полицейских через дверь. "Сотрудник полиции остался практически инвалидом".

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