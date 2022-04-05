Приставлял оружие, неоднократно насиловал и бил: еще один случай зверства оккупанта в Харькове
Источник:Людмила Денисова
В поселке Малая Рогань в Харьковской области оккупант неоднократно избивал и насиловал 31-летнюю женщину. Потерпевшая не могла вырваться, потому что изверг держал оружие у ее головы.
Оккупант нашел женщину в школе, где она пряталась вместе со своей 5-летней дочерью, матерью и сестрой. Свои зверства он объяснял тем, что женщина якобы напоминала девушку, с которой он когда-то ходил в школу.
Об этом 5 апреля сообщила уполномоченная из Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Обратите внимание От зверств русских оккупантов ужаснулся весь мир
Держа оружие у ее головы, рашист неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении женщины,
– пишет Денисова.
Кроме того, оккупант разрезал женщине шею и щеку ножом, отрезал волосы, бил ее книгой по лицу.
К счастью, женщине вместе с семьей удалось выбраться из ада, когда рашисты ушли. Люди добрались пешком в Харьков, где им оказали необходимую медицинскую помощь.
Денисова отмечает, что совершение сексуального насилия в условиях войны является военным преступлением и нарушением принципов международного гуманитарного права. Она обратилась в Комиссию ООН, чтобы факты зверства оккупантов учли.
Похожий случай в Харьковской области
К слову, в Харьковской области зафиксировали еще один случай изнасилования. Оккупант больше недели издевался над 29-летней женщиной, которая ухаживала за лежащей матерью. Позже ей удалось вырваться.