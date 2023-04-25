"Не понимал, это Лавра или гей-клуб": бывший студент о сексуальных домогательствах в УПЦ МП

Тема притязаний и изнасилований студентов духовной семинарии на территории Киево-Печерской Лавры поднималась неоднократно. Об этом ходили слухи, иногда решались говорить открытее. Теперь об одном из подобных случаев рассказал бывший студент семинарии.

Журналист Александр Бойко у себя на странице фейсбук опубликовал пост, в котором рассказал, что во время учебы в академии в Лавре столкнулся с фактом сексуального насилия над одним из студентов духовной семинарии.

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Он и еще двое студентов семинарии вместе снимали жилье на Печерске. Один из соседей пел в хоре учебного заведения Лавры, которым руководил Роман Пидлубняк. По словам Бойко, этот святой отец и соблазнил молодого студента, что едва не привело к самоубийству последнего.

Я уверен, что об этом и в лавре, и в митрополии УПЦ все прекрасно знали, но, как всегда - ничего не делали. Развели гадюшник, сволочи. Вот на таких, как Подлубняк, вы свой авторитет и растратили. Это же ничего, вот если бы он в ВТО перешел, тогда да, это смертный грех, а так подумаешь, чьих-то детей погубил, бывает..,

– написал журналист.

При этом Бойко отметил, что если Пидлубняк не согласен, то может решить вопрос в судебном порядке.



Руководителя церковного хора Романа Подлубняка обвинили в сексуальном насилии / Фото из инстаграмм страницы Лавры

"Никакой он не нравственный авторитет"

Как пишет Obozrevatel, случай произошел 20 лет назад – в 2003 году, а решил рассказать об этом сейчас, потому что не может смотреть, как тот "показывает себя нравственным авторитетом".

Заставило меня это сделать то, что Пидлубняк, я уверен, свои сексуальные преференции не изменил за эти двадцать лет. Если копнуть, то там может оказаться гораздо больше, к сожалению. Мне эта тема была неинтересна, но когда он начал появляться и показывать себя каким-то моральным авторитетом, то здесь я об этом сказал, что он не авторитет даже близко,

– рассказал Бойко.

Относительно того, как сложилась судьба того парня, который испытал сексуальное насилие, Бойко заметил, что не следит за ним. Знает только, что тот за границей проживает и надеется, что тот случай не сломал ему судьбу.

"Не понимал, куда ты попал: в Лавру или в гей-клуб"

Также журналист предположил, что это редкий случай, поскольку в то время подобных слухов ширилось много.

Куча мутных историй. В этой академии преподавали и были руководителями какие-то блестящие, напомаженные священники, монахи. Иногда не понимал, куда ты попал – или в Лавру, или в гей-клуб,

– заявил Бойко.

Бойко вспомнил еще одного фигуранта – ректора Николая Забугу, "который совершенно непрозрачно сделал стремительную карьеру в УПЦ".

Своих фаворитов, келийщиков – помогающих, убирающих мальчиков – менял как перчатки. Вокруг этого всегда были разные слухи. Постоянно ходили слухи об изнасиловании в Лавре в пьяном виде, об оргиях с большим количеством алкоголя. Когда кого-то подпаивали, потом насиловали,

– рассказал журналист.

Но заметил, что эти мальчики, которые идут прислуживать, находятся в полной зависимости от священников, но о согласии на сексуальные действия – речи нет. "Какое может быть согласие, если ты полностью зависим от этого человека? Твоя еда, условия пребывания там, условия жизни зависят от этого человека. Ну какое согласие?", – риторически добавил Бойко.