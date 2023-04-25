"Не розумів, це Лавра чи гей-клуб": колишній студент розповів про сексуальні домагання в УПЦ МП

Тема домагань та зґвалтувань студентів духовної семінарії на території Києво-печерської Лаври порушувалась неодноразово. Про це ходили чутки, іноді наважувались говорити більш відкрито. Тепер про один із подібних випадків розповів колишній студент семінарії.

Журналіст Олександр Бойко у себе на сторінці у фейсбук опублікував пост, у якому розповів про те, що під час навчання в академії у Лаврі зіткнувся із фактом сексуального насильства над одним зі студентів духовної семінарії.

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Він і ще двоє студентів семінарії разом винаймали житло на Печерську. Один із сусідів співав у хорі навчального закладу Лаври, яким керував Роман Підлубняк. За словами Бойка, цей святий отець і спокусив молодого студента, що мало не призвело до самогубства останнього.

Я впевнений, що про це і в лаврі, і в митрополії УПЦ всі все чудово знали, але, як завжди - нічого не робили. Розвели гадюшник, сволоти. Ось на таких як Подлубняк ви свій авторитет і розтратили. Це ж нічого, от якщо би він у ПЦУ перейшов, тоді так, це смертний гріх, а так подумаєш, чиїхось дітей занапастив, буває..,

– написав журналіст.

При цьому Бойко зазначив, що якщо Підлубняк не згоден, то може вирішити питання в судовому порядку.



Керівника церковного хору Романа Підлубняка звинуватили у сексуальному насиллі / Фото з інстаграм сторінки Лаври

"Ніякий він не моральний авторитет"

Як пише Obozrevatel, випадок стався 20 років тому – у 2003 році, а вирішив розповісти про це зараз, бо не може дивитись, як той "показує себе моральним авторитетом".

Змусило мене це зробити те, що Підлубняк, я впевнений, свої сексуальні преференції не змінив за ці двадцять років. Якщо копнути, то там може виявитися набагато більше, на жаль. Мені ця тема була нецікава, але коли він почав з'являтися і показувати себе якимсь моральним авторитетом, то тут я про це сказав, що він не авторитет навіть близько,

– розповів Бойко.

Щодо того, як склалась доля того хлопця, що зазнав сексуального насилля, Бойко зауважив, що не стежить за ним. Знає лиш, що той за кордоном проживає і сподівається, що той випадок не зламав йому долі.

"Не розумів, куди ти потрапив: чи до Лаври, чи до гей-клубу"

Також журналіст припустив, що це непоодинокий випадок, оскільки в той час подібних чуток ширилось багато.

Купа каламутних історій. У самій цій академії викладали і були керівниками якісь блискучі, напомаджені священники, ченці. Іноді не розумів, куди ти потрапив – чи до Лаври, чи до гей-клубу,

– заявив Бойко.

Бойко пригадав ще одного фігуранта – ректора Миколу Забугу, "який абсолютно непрозоро зробив стрімку кар'єру в УПЦ".

Своїх фаворитів, келійників – хлопчиків, які допомагають, прибирають, – міняв як рукавички. Навколо цього завжди були різні чутки. Постійно ширились чутки про зґвалтування в Лаврі у п'яному вигляді, про оргії з великою кількістю алкоголю. Коли когось підпаювали, потім ґвалтували,

– розповів журналіст.

Та зауважив, що ці хлопчики, які йдуть прислужувати перебувають у повній залежності від священників, але про згоду на сексуальні дії – мови немає. "Яка може бути згода, якщо ти повністю залежиш від цієї людини? Твоя їжа, умови перебування там, умови життя залежать від цієї людини. Ну яка згода?", – риторично додав Бойко.