Притула срочно собирает 11 миллионов гривен на автомобили для военных

Сергей Притула объявил о сборе 11 миллионов гривен, чтобы купить транспорт для украинских военных.

Согласно информации, есть возможность за рубежом приобрести транспорт для военных.

Важно Благодаря читателям 24 канала удалось собрать деньги на авто для ВСУ: нужны еще 3

Какие автомобили нашли для покупки:

Mercedes G wagons – GBR 17250 (13 штук).

Land Rover Defenders – GBR 11000 (2 штуки).

Mercedes Unimog GBR – 21500 (1 штука).

Total Gbr – 267750 (1 штука).

Сергей Притула отметил, что из-за курса валют сложно сказать окончательную сумму, однако тем не менее нужно примерно между 10 и 11 миллионов гривен.

Кроме того, он отметил, что все авто проверены и в хорошем состоянии. "Я прошу вас всех помочь закрыть этот вопрос до Пасхи", – добавил Притула.

