Притула терміново збирає 11 мільйонів гривень на автомобілі для військових

Сергій Притула оголосив про збір 11 мільйонів гривень, аби купити транспорт для українських військових.

Згідно з інформацією, є можливість за кордоном придбати транспорт для військових.

Важливо Завдяки читачам 24 каналу вдалося зібрати гроші на авто для ЗСУ: потрібні ще 3

Які автомобілі знайшли для купівлі:

Mercedes G wagons – GBR 17250 (13 штук).

Land Rover Defenders – GBR 11000 (2 штуки).

Mercedes Unimog GBR – 21500 (1 штука).

Total Gbr – 267750 (1 штука).

Сергій Притула зазначив, що через курс валют складно сказати остаточну суму, проте проте потрібно приблизно між 10 і 11 мільйонів гривень.

Крім того, він зазначив, що усі авто перевірені та у хорошому стані. "Я прошу вас усіх допомогти закрити це питання до Великодня", – додав Притула.

Реквізити

Paypal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

USDT (TRC20)

TW5pD4kFuQ4PfS1NkcTcvQ44djQwczQj37

ETH

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BTC

bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6

Патреон – посилання тут.

БО Благодійний фонд Сергія Притули

ЄДРПОУ 43720363

Гривня UA 47 305299 00000 26005026707459

Долар UA 90 305299 00000 26001026709343

ЄВРО UA 87 305299 00000 26009016707067

PLN UA 893052990000026006046712337

Призначення платежу "Благодійна допомога".

Гривні

Поповнення картки:

5168742063537207

Одержувач: Притула С. Д.

Рахунок: 26200681993072

IBAN : UA843052990000026200681993072

Банк Одержувачв: АТ КБ "Приватбанк", Київ, Україна.

ЄДРПОУ одержувача : 2975800618

For receiving SWIFT in US dollars (USD)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

IBAN: UA673052990000026200681955548

ACCOUNT: 5168742060489527

Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080

For receiving SWIFT in euros (EUR)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

BAN: UA603052990000026202681911665

ACCOUNT: 5168742060489444

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank : Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE: COBADEFF

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01