Згідно з інформацією, є можливість за кордоном придбати транспорт для військових.

Важливо Завдяки читачам 24 каналу вдалося зібрати гроші на авто для ЗСУ: потрібні ще 3

Які автомобілі знайшли для купівлі:

  • Mercedes G wagons – GBR 17250 (13 штук).
  • Land Rover Defenders – GBR 11000 (2 штуки).
  • Mercedes Unimog GBR – 21500 (1 штука).
  • Total Gbr – 267750 (1 штука).

Сергій Притула зазначив, що через курс валют складно сказати остаточну суму, проте проте потрібно приблизно між 10 і 11 мільйонів гривень.

Крім того, він зазначив, що усі авто перевірені та у хорошому стані. "Я прошу вас усіх допомогти закрити це питання до Великодня", – додав Притула.

Реквізити

Paypal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

USDT (TRC20)

TW5pD4kFuQ4PfS1NkcTcvQ44djQwczQj37

ETH

0x858fa9c4de5f7a0e7d6eacb671c3482665a543b2

BTC

bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6

Патреон – посилання тут.

БО Благодійний фонд Сергія Притули

  • ЄДРПОУ 43720363
  • Гривня UA 47 305299 00000 26005026707459
  • Долар UA 90 305299 00000 26001026709343
  • ЄВРО UA 87 305299 00000 26009016707067
  • PLN UA 893052990000026006046712337

Призначення платежу "Благодійна допомога".

Гривні

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  • Одержувач: Притула С. Д.
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