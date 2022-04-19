Згідно з інформацією, є можливість за кордоном придбати транспорт для військових.
Важливо Завдяки читачам 24 каналу вдалося зібрати гроші на авто для ЗСУ: потрібні ще 3
Які автомобілі знайшли для купівлі:
- Mercedes G wagons – GBR 17250 (13 штук).
- Land Rover Defenders – GBR 11000 (2 штуки).
- Mercedes Unimog GBR – 21500 (1 штука).
- Total Gbr – 267750 (1 штука).
Сергій Притула зазначив, що через курс валют складно сказати остаточну суму, проте проте потрібно приблизно між 10 і 11 мільйонів гривень.
Крім того, він зазначив, що усі авто перевірені та у хорошому стані. "Я прошу вас усіх допомогти закрити це питання до Великодня", – додав Притула.
Реквізити
Paypal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com
USDT (TRC20)
TW5pD4kFuQ4PfS1NkcTcvQ44djQwczQj37
ETH
0x858fa9c4de5f7a0e7d6eacb671c3482665a543b2
BTC
bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6
Патреон – посилання тут.
БО Благодійний фонд Сергія Притули
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- ЄВРО UA 87 305299 00000 26009016707067
- PLN UA 893052990000026006046712337
Призначення платежу "Благодійна допомога".
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