Ще кілька днів тому ветеранка, парамедикиня Аліна Вяткіна та журналістка 24 каналу Катерина Козачинська оголосили про збір, а вже сьогодні вдалося купити одне авто. Зокрема, до збору коштів активно долучалися читачі 24 каналу.

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Проте на цьому не зупиняються. Хлопцям потрібні ще машини. Наразі є змога викупити аж три авто з Болгарії.

Всі три волонтерам віддають за 10 тисяч євро. Наразі на балансі – 24 860 грн і ще 381 долар на PayPal.

Всі звіти можна побачити на наших сторінках.

Реквізити

З-за кордону надіслати гроші можна сюди:

Etransfer: rubenfeld@yahoo.com

Paypal: vyatkinaangelina@gmail.com

Прямий переказ на ГО FestivALT в Польщі:

Stowarzyszenie FestivALT

Dietla 29/1, 31-070 Kraków

BREXPLPWXXX

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Вяткіна Аліна