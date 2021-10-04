Продал порно знакомому за 50 гривен: на Тернопольщине осудили мужчину

Лановецкий райсуд в Тернопольской области вынес приговор мужчине, который распространял порно-материалы. Соответствующий диск местный житель продал своему знакомому в центре Лановцов.

Инцидент произошел еще 23 мая 2020 года, однако дело в суде рассмотрели 22 сентября 2021 года. Мужчина намеревался продать 5 оптических дисков в бумажных упаковках с надписью “Порно ХХХ” и соответствующим видеороликах.

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В тот день подсудимый встретил знакомого и продал ему один диск за 50 гривен. По словам судьи, таким образом мужчина "нарушил общественную мораль в сфере половых отношений" в соответствии с законодательством Украины.

Мужчина раскаялся

Во время заседания фигурант дела признался в содеянном и раскаялся. Мужчина объяснил, что нашел у себя дома диски, среди которых было и порно. Их он решил продать, поэтому и взял с собой.

Суд инкриминировал ему перемещение с целью сбыта и продажу видеопродукции порнографического характера и назначил ограничение свободы на 2 года. Однако с учетом смягчающих обстоятельств, он отбывания наказания его освободили с испытательным сроком на 1 год.

Житель Тернопольщины должен регулярно появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам апробации. Он также должен оплатить 1 144 гривны за проведение судебной искусствоведческой экспертизы.

Не первое судебное дело

Следует отметить, что мужчине предъявили обвинение в уклонении от отбывания общественных работ. Такое наказание ему назначили в ноябре 2020 года за грабеж. Однако в определенный период он в Лановецкое коммунальное предприятие по благоустройству не явился.

В суде мужчина отметил, что умышленно не пошел отрабатывать общественные работы в определенный период. В то же время все часы он отработал впоследствии и искренне раскаялся в своих поступках.

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