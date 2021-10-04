Продав порно знайомому за 50 гривень: на Тернопільщині засудили чоловіка

Лановецький райсуд у Тернопільській області виніс вирок чоловікові, який розповсюджував порно-матеріали. Відповідний диск місцевий мешканець продав своєму знайомому у центрі Ланівців.

Інцидент трапився ще 23 травня 2020 року, однак справу в суді розглянули 22 вересня 2021 року. Чоловік мав намір продати 5 оптичних дисків у паперовому упакованні з написом "Порно ХХХ" та відповідним відеовмістом.

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У той день підсудний зустрів знайомого та продав йому один диск за 50 гривень. За словами судді, у такий спосіб чоловік “порушив суспільну мораль у сфері статевих стосунків” відповідно до законодавства України.

Чоловік розкаявся

Під час засідання фігурант справи зізнався у вчиненому та розкаявся. Чоловік пояснив, що знайшов у себе вдома диски, серед яких було й порно. Їх він вирішив продати, тому й взяв із собою.

Суд інкримінував йому переміщення з метою збуту й продаж відеопродукції порнографічного характеру та призначив обмеження волі на 2 роки. Однак з урахуванням пом'якшуючих обставин, він відбування покарання його звільнили з випробувальним терміном на 1 рік.

Мешканець Тернопільщини повинен регулярно з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації. Він також має сплатити 1 144 гривні за проведення судової мистецтвознавчої експертизи.

Не перша судова справа

Слід зазначити, що чоловіку висунули звинувачення в ухиленні від відбування громадських робіт. Таке покарання йому призначили в листопаді 2020 року за грабіж. Однак у визначений період він у Лановецьке комунальне підприємство по благоустрою не з'явився.

У суді чоловік зауважив, що умисно не пішов відпрацьовувати громадські роботи у визначений період. Водночас усі години він відпрацював згодом та щиро розкаявся у своїх вчинках.

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