За інформацією російського відомства, у публічному виступі Мірзалізаде допустив висловлювання, які "розпалюють ненависть і ворожість" до росіян та "принижують їхню людську гідність. Відтак його перебування в Росії "загрожує суспільному порядку та права інших осіб".

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Адміністративний арешт на 10 діб

Таганський райсуд Москви 9 серпня також виніс рішення про адміністративний арешт коміка на 10 діб. Засудили його за розпалювання ненависті та ворожнечі після жарту про забруднений росіянами матрац.

Мірзалізаде в ефірі гумористичної програми висміював ксенофобію у Росії. Комік розповів історію з життя, як він винаймав квартиру з дуже брудним матрацом. Чоловік пожартував, що "росіяни обмазуються г***м і лягають спати".

Хто такий Ідрак Мірзалізаде? Білоруський комік, за національністю талиш. Виступає з авторськими жартами з 2013 року. У березні 2021 року отримав вид на проживання у Росії. Друзі коміка не знають, де він перебуває. Одні переконують, що він повернувся в Білорусь, інші – що він "не в Росії, і не в Білорусі", але в безпеці.

Загаданий жарт багатьом у Росії не сподобався. Прокуратура наголосила на "приниженні групи осіб", а прості росіяни йому неодноразово погрожували та навіть напали на чоловіка в центрі Москви наприкінці червня 2021 року.

Під час судового засідання 9 серпня Мірзалізаде своєї провини не визнав. Втім уже після звільнення з-під арешту він публічно вибачився перед усіма, кого міг образити його жарт.

Мірзалізаде не визнав провини у суді: дивіться відео агентства "Москва"

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