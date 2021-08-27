Це трапилось в місцевій управі. Очевидно, депутати настільки хотіли працювати.
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Нардепи влаштували бійку в черзі
Російський телеграм-канал опублікував відео, на якому помітно як депутати московського району Ізмайлово тиснуться перед дверима. На відео помітно це фрагмент інциденту.
За словами очевидців, Фрідріх Барац з "Яблука" почав ломитися в будівлю без черги. Самовисуванець Тетяна Царенко стала обурюватися…
– мовиться у повідомленні.
Згодом Царенко перегородила шлях колезі, однак той відштовхнув її. Після цього депутатка впала і вдарилася головою в стіну.
Далі у сутичку втрутився депутат Ліберально-демократичної партії Росії Антон Медведєв. За інформацією видання, його тоді взагалі не пускали в управу. Причина полягала в тому, що його не було в списках. Саме тому він почав штовхати Бараца. Політиків заспокоювала охорона.
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Депутатку, яка вдарилась, відвезли в лікарню. Попередньо відомо, що у неї травма голови. Після надання допомоги, жінку відпустили.
За інформацією ЗМІ, поліція перевіряє інцидент. Попередньо відомо, що управа району Ізмайлово є новим філіалом Верховної ради.
Останні інциденти в Росії: коротко
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