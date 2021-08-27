Это случилось в местной управе. Очевидно, депутаты настолько хотели работать.

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Нардепы устроили драку в очереди

Российский телеграм-канал опубликовал видео, на котором заметно, как депутаты Московского района Измайлово устроили давку перед дверью. На видео заметен этот фрагмент инцидента.

По словам очевидцев, Фридрих Барац из "Яблока" начал ломиться в здание без очереди. Самовыдвиженец Татьяна Царенко стала возмущаться…

– говорится в сообщении.

Впоследствии Царенко преградила путь коллеге, однако тот оттолкнул ее. После этого она упала и ударилась головой о стену.

Далее в схватку вмешался депутат Либерально-демократической партии России Антон Медведев. По информации издания, его тогда вообще не пускали в управу. Причина заключалась в том, что его не было в списках. Именно поэтому он начал толкать Бараца. Политиков успокаивала охрана.

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Ударившегося депутата отвезли в больницу. Предварительно известно, что у нее травма головы. После оказания помощи женщину отпустили.

По информации СМИ, полиция проверяет инцидент. Предварительно известно, что управа района Измайлово является новым филиалом Верховного совета.

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