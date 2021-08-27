Местные СМИ пояснили, что речь идет о копиях предвыборных плакатов ХДС и ХСС (блок действующего канцлера Меркель) 1949 года. На них – карта Германии в довоенных границах с призывами к единству.

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Сейчас все подробности инцидента устанавливает немецкая прокуратура. В "Христианско-демократическом союзе" заверили, что партия не причастна к такой "агитации". Там также отметили, что плакаты "вводят в заблуждение, поэтому их нужно убрать".

Как отреагировали в Кремле

Кремль не смог остаться в стороне, там сразу прокомментировали появление таких плакатов в Германии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва негативно относится к таковым. В то же время он подчеркнул, что эти плакаты "никак не касаются официальной позиции Берлина".

Коротко об особенностях Калининградской области

Источник: "Википедия"

Это самый западный субъект Российской Федерации. Калининградская область является бывшей частью исторической области Восточной Пруссии.

В 1945 году по итогам Второй мировой эта территория попала под контроль Советского Союза как Кенигсбергская область (впоследствии ее переименовали).

Фактически эта область является полуэксклавом. Ведь соединена с Россией лишь морем, а на суше отделена от нее территорий других независимых государств.

Расстояние от Москвы до Калининградской области: смотрите на карте