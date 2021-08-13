У Меркель пока не стали разглашать детали визита. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт обещает раскрыть детали уже на следующей неделе. Пока он лишь сказал, что встречи с лидерами Украины и России будут однодневными.

К теме Выяснит с Путиным условия, – Фейгин предположил, какова причина изменения маршрута Меркель

В Кремле решили не отмалчиваться – там уже подтвердили визит Меркель, и решили немного очертить темы переговоров. И даже в таком скупом сообщении просматриваются будущие темы для разговора Меркель с Путиным. Очевидно, что одной из них будет война на Донбассе. Кремль продолжает настаивать на интерпретации своего виденья минских соглашений, которое ни к какому реальному завершению войны не приведет.

Несмотря на это, вероятно, что Меркель после встречи с Путиным приедет в Киев, и будет пытаться убедить Зеленского в том, что у него просто нет другого выхода, кроме как имплементировать пресловутую формулу Штайнмайера и тем самым идти на уступки Кремлю.

В схеме Германии и России – ловушка для Украины

Москва даже может предложить взамен продление транзита газа через украинскую ГТС. Мол, Киев выполняет условия Москвы и фактически признает боевиков на Донбассе, а Москва за это обещает не прекратить транзит газа. И Меркель может представить такой сценарий как те самые гарантии, которые она обещала Украине, когда подписывала договор с Байденом. Германия пообещала сохранить Украине транзит и заставить Кремль не использовать газ как оружие.

И во всей этой схеме и припрятана ловушка для Украины. Эксперты уверены – Киеву ни в коем случае нельзя соглашаться на подобные предложения, а продолжать давление, чтобы добиться более выгодных условий.

Меркель может оказаться вынужденной идти на такие схемы с Москвой, ведь последняя уже берет в заложники всю Европу, еще даже не запустив скандальный проект "Северный поток-2". Россия попросту взвинтила цены на газ для Европы до рекордного уровня.



В Кремле уже подтвердили визит Меркель / Фото AFP

Газпром продолжает создавать дефицит в европейских газовых хранилищах, при этом не повышая объемы прокачки. Москва могла бы увеличить поставки через украинскую ГТС или трубу Ямал – Европа, но Кремль попросту отказывается использовать мощности ГТС, а Ямал – Европа, якобы на ремонте.

В результате цена российского газа на европейском рынке возросла до 550 долларов за тысячу кубометров, хотя средняя стоимость газа в этот период редко превышала отметку в 200 – 300 долларов.

Россия использует монопольное положение на рынке Европы

Становится очевидно, что Кремль использует своё монопольное положение на европейском рынке газа для манипуляции ценами. С достроенным "Северным потоком-2" позиции России в этом плане усилятся еще больше, соответственно увеличится и пространство для шантажа.

Важно Останется ли Меркель на Крымскую платформу и о чем будет говорить с Зеленским: детали от ОП

Казалось бы, неужели европейские лидеры не в состоянии понять этих очевидных вещей? И здесь вскрывается вся сущность отдельных европейских политиков. Долгосрочные последствия запуска газопровода, на самом деле мало кого интересуют, ведь на носу выборы в той же Германии и Франции, потому нужно постараться сбить цену на газ хотя бы на ближайшее время.

К тому же запуск "Северного потока-2"можно представить как личную победу в экономическом плане. Тут и может пригодиться личная встреча с Путиным. Раз уж Германия решила, что ей важнее выборы, то и Украине не стоит всерьез относится к призывам Ангелы Меркель.



Встречи Меркель с Путиным и Зеленским могут остаться просто на словах / Фото EPA

Тем более не стоит что-то подписывать с ней. Скорее всего встречи Меркель с Путиным и Зеленским так и останутся просто на словах. Ведь канцлер в ближайшее время покинет свой пост, а все стороны, скорей всего, продолжат стоять на своём.

И в такой ситуации Украине следует занять выжидательную позицию и продолжать укреплять отношения только с Вашингтоном. А что касается Германии, то вести серьезные переговоры, наверное, стоит уже со следующим немецким правительством.

Скандал с российским шпионом в Германии

Но в этой ситуации интересен еще один момент – на каких тонах Меркель будет говорить с Путиным после недавнего скандала с российским шпионом которого арестовали в Германии? Неужели и этот позор она прикроет предстоящими выборами?

К теме В квартире российского шпиона в Германии обнаружили шеврон "Беркута": фото

Немецкие правоохранители задержали британца Смита Дэвида в подозрении в работе на российские спецслужбы. Они рассказали, что будучи работником британского посольства в Берлине, мужчина отправлял за денежное вознаграждение представителю российской разведки документы, полученные им в ходе профессиональной деятельности. В основном эти документы содержали в себе информацию о терроризме.

Шпион мог передавать информацию российский разведке, по меньшей мере с ноября 2020 года. Задержать его удалось после долгой круглосуточной слежки британскими и немецкими спецслужбами. Оказалось также, что Смит Дэвид всего лишь охранник в посольстве, но это как раз и давало ему доступ к закрытым кабинетам.

Газета Daily Mail опубликовала фотографии из квартиры того самого Смита Дэвида в Потсдаме. И здесь можно сказать уже крылатую фразу "Так близок к провалу Штирлиц еще не был".

Если посмотреть на те предметы и книги, которые расположены в его квартире, то можно прийти к выводу, что это 57-летний поклонник военной и в частности нацистской истории. В комнате российского шпиона как минимум 2 российских флага и трижды встречается советская символика. Книжные полки забиты русскоязычными книгами о военной истории, включая 2 книги о 12-й танковой дивизии СС.



В комнате шпиона – как минимум 2 российских флага / Фото Daily Mail

Но на этом "интересное чтиво" шпиона не заканчивается. Еще была книга "Военная история Германии", воспоминания ветерана 1-й танковой дивизии СС Лейб штандарт и биография Гейдриха, того самого главного архитектора Холокоста.

В квартире пойманного шпиона нашли фуражку Черноморского флота, военные нашивки разного рода российских войск и даже нашивку расформированного в Украине "Беркута". Уж слишком сильно любил британец русский мир.

Реакция на шпиона немецких и британских СМИ

Во всей этой истории интересна и реакция как немецких, так и британских СМИ. Издание The Guardian писало, что арест британца напомнил Европе о временах Холодной войны, когда советский КГБ вербовал как раз маленьких людей в посольствах, ведь к ним меньше всего подозрения.

А вот британская The Times написала, что арест шпиона свидетельствует о том, что и британские, и немецкие спецслужбы хорошо осведомлены о риске шпионажа со стороны России. Газета напомнила о "вопиющих преступлениях" вроде отравления россиян Литвиненко и Скрипаля и предупреждает, что примирение с государством, которое стоит за такими преступлениями, маловероятно.

Читайте также В доме был прапор России: детали о подозреваемом в шпионаже британце

Немецкое издание Die Welt написало, что очередной шпионский скандал несомненно повлияет на отношения Германии и России и тут же добавило, что информация, которую передавал Смит Дэвид россиянам, не касалась Германии, а потому всё может изменится. В то же время другое немецкое издание писало, что этот скандал скорее повлияет на отношения Великобритании и России, а Германия просто "не промолчит".

Во всей этой истории, когда российские шпионы даже не скрывают свою принадлежность, вывешивая в своей квартире российские флаги, готова ли Европа наконец покончить с злонамеренной деятельностью России, или же Меркель уже 20 августа будет заискивающе заглядывать в глаза Путина, совсем забыв об этом скандале.