Кроме того, в 57-летнего британца нашли много неоднозначных книг и советские офицерские фуражки.

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Шеврон "Беркута" стоял на книжной полке

В домашней библиотеке подозреваемого в шпионаже нашли большое количество книг о военной истории России. В частности о 12-й танковой дивизии СС. Также следователи нашли шпионский роман "Качественное убийство" и самовыданную книгу теоретика заговоров Дэвида Айка "Триггер".

Полку украшала советская офицерская фуражка. Среди такой "композиции" заметили шеврон расформированного спецподразделения "Беркут".

На книжковій полиці ймовірного шпигуна стояв шеврон
На полке предполагаемого шпиона нашли шеврон "Беркута" / Фото Daily Mail

В квартире охранника британского посольства была большая коллекция плюшевых игрушек. Однако на них нашли советскую символику, в прямом смысле этого слова.

У квартирі британця знайшли радянську символіку
На плюшевых игрушках британца тоже были советские фуражки / Фото Deili Mail

Подозреваемого в шпионаже задержали

57-летнего охранника британского посольства задержали. Ему инкриминируют передачу секретных документов российским спецслужбам. Далее его судьбу будет решать следствие и суд.

Председатель внутренней разведки Германии Томас Халденванг отметил, что российский шпионаж сейчас такой же активный, как и во времена Холодной войны. Однако, по его мнению, методы Кремля стали более грубыми и жестокими.