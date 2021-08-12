Крім того, у 57-річного британця знайшли багато неоднозначних книг та радянські офіцерські кашкети.

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Шеврон "Беркуту" стояв на книжковій полиці

У домашній бібліотеці підозрюваного в шпигунстві знайшли велику кількість книг про військову історію Росії. Зокрема про 12-у танкову дивізію СС. Також слідчі знайшли шпигунський роман "Якісне вбивство" та самовидану книгу теоретика змов Девіда Айка "Тригер".

Полицю прикрашала радянський офіцерський кашкет. Серед такої "композиції" помітили шеврон розформованого спецпідрозділу "Беркут".



На полиці ймовірного шпигуна знайшли шеврон "Беркуту" / Фото Daily Mail

У квартирі охоронця британського посольства була й велика колекція плюшевих іграшок. Однак на них знайшли радянську символіку, в прямому сенсі того слова.



На плюшевих іграшках британця теж були радянські кашкети / Фото Deili Mail

Підозрюваного в шпигунстві затримали

57-річного охоронця британського посольства затримали. Йому інкримінують передачу секретних документів російським спецслужбам. Далі його долю вирішуватиме слідство та суд.

Голова внутрішньої розвідки Німеччини Томас Халденванг зазначив, що російське шпигунство зараз таке ж активне, як і в часи Холодної війни. Однак, на його думку, методи Кремля стали більш грубими та жорстокими.