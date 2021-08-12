Чоловік тимчасово проживає в одній з областей України. Він отримував завдання від російських спецслужб.
До речі У Києві накрили нелегальні криптообмінники: через них фінансували проросійських провокаторів
Як працював розвідник з Росії
"Нишпорка" країни-агресора періодично приїжджав у зону проведення ООС. Так він збирав розвідувальну інформацію. За цю "роботу" він отримував грошову винагороду.
Російські "куратори" цікавилися даними про:
- новітні зразки зброї та військової техніки,
- місця дислокації,
- кількість особового складу підрозділів.
Шпигуна затримали прямо на гарячому під час передачі військових даних представнику спецслужб Росії електронним зв'язком.
Як російського шпигуна затримали на гарячому: дивіться оперативне відео
Наразі зловмисника затримали, йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 258-3 – участь у діяльності терористичної організації. За рішенням суду його взято під варту.
За рішенням суду шпигуна арештували
Вирішується питання про оголошення підозри за частиною 1 статті 114 – шпигунство.