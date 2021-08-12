Чоловік тимчасово проживає в одній з областей України. Він отримував завдання від російських спецслужб.

До речі У Києві накрили нелегальні криптообмінники: через них фінансували проросійських провокаторів

Як працював розвідник з Росії

"Нишпорка" країни-агресора періодично приїжджав у зону проведення ООС. Так він збирав розвідувальну інформацію. За цю "роботу" він отримував грошову винагороду.

Російські "куратори" цікавилися даними про:

  • новітні зразки зброї та військової техніки,
  • місця дислокації,
  • кількість особового складу підрозділів.

Шпигуна затримали прямо на гарячому під час передачі військових даних представнику спецслужб Росії електронним зв'язком.

Як російського шпигуна затримали на гарячому: дивіться оперативне відео

Наразі зловмисника затримали, йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 258-3 – участь у діяльності терористичної організації. За рішенням суду його взято під варту.

Шпигун з Росії
За рішенням суду шпигуна арештували

Вирішується питання про оголошення підозри за частиною 1 статті 114 – шпигунство.