Чоловік тимчасово проживає в одній з областей України. Він отримував завдання від російських спецслужб.

До речі У Києві накрили нелегальні криптообмінники: через них фінансували проросійських провокаторів

Як працював розвідник з Росії

"Нишпорка" країни-агресора періодично приїжджав у зону проведення ООС. Так він збирав розвідувальну інформацію. За цю "роботу" він отримував грошову винагороду.

Російські "куратори" цікавилися даними про:

новітні зразки зброї та військової техніки,

місця дислокації,

кількість особового складу підрозділів.

Шпигуна затримали прямо на гарячому під час передачі військових даних представнику спецслужб Росії електронним зв'язком.

Як російського шпигуна затримали на гарячому: дивіться оперативне відео

Наразі зловмисника затримали, йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 258-3 – участь у діяльності терористичної організації. За рішенням суду його взято під варту.



За рішенням суду шпигуна арештували

Вирішується питання про оголошення підозри за частиною 1 статті 114 – шпигунство.

До речі. Розвідка Німеччини фіксує активізацію діяльності шпигунів Росії в усьому світі. Її рівень вже сягнув рівня часів Холодної війни.