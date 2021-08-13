Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Берлину ответный визит может быть мало чем выгоден.

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"Логика здесь достаточно простая, линейная, она (Меркель – 24 канал) сначала выяснит с Путиным условия, которые Москва ставит по ряду очень острых вопросов, от "Северного потока-2" до Минских договоренностей, и потом уже с окончательным набором требований поедет в Киев к Зеленскому", – предположил правозащитник.

Фейгин: Москва не будет иметь никаких обязательств

Россия, по словам Марка Фейгина, может безболезненно настаивать на своих условиях. Взятие определенных обязательств перед Меркель ей абсолютно ничем не грозит, поскольку действующая канцлер Германии будет находиться на своем посту еще примерно несколько месяцев.

Какие бы обязательства Москва ни брала, по "Северному потоку-2", или по интерпретации Минских договоренностей – соблюдать их Кремль вряд ли будет, объяснил российский правозащитник.

Меркель уходит, а все такие договоренности понятны, они же не фиксируются на бумаге,

– сказал Фейгин.

Он добавил, что пока нет никаких сомнений, что проект "Северный поток-2" для России является геополитическим. Из-за этого давление и шантаж Москвы может касаться не только Украины, но и Европы.

Фейгин о визите Меркель в Москву: смотрите видео 24 канала

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