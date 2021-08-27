Місцеві ЗМІ пояснили, що мовиться про копії передвиборчих плакатів ХДС та ХСС (блок чинної канцлерки Меркель) 1949 року. На них – карта Німеччини у довоєнних кордонах із закликами до єдності.

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Наразі усі подробиці інциденту встановлює німецька прокуратура. У "Християнсько-демократичному союзі" запевнили, що партія не причетна до такої "агітації". Там також наголосили, що плакати "вводять в оману, тож їх потрібно прибрати".

Як відреагували у Кремлі

Кремль не зміг залишитися осторонь, там одразу прокоментували появу таких плакатів у Німеччині. Речник російського президента Дмитро Пєсков наголосив, що Москва негативно ставиться до таких. Водночас він підкреслив, що ці листівки "ніяк не стосуються офіційної позиції Берліна".

Коротко про особливості Калінінградської області

Джерело: "Вікіпедія"

Це найзахідніший суб'єкт Російської Федерації. Калінінградська область є колишньою частиною історичної області Східної Пруссії.

У 1945 році за підсумками Другої світової ця територія потрапила під контроль Радянського Союзу як Кьонігсбергська область (згодом її перейменували).

Фактично ця область є напівексклавом. Адже з'єднана з Росією лише морем, а на суші відділена від неї територією інших незалежних держав.

Відстань від Москви до Калінінградської області: дивіться на карті