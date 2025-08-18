В парламенте рассматривается законопроект, предусматривающий изъятие у Киева 8 миллиардов гривен. Так центральная власть пытается сделать местное самоуправление неспособным выполнять свои обязанности и передать его полномочия военной администрации.

Об этом заявила Оксана Продан – советница председателя Ассоциации городов Украины Виталия Кличко, информирует 24 Канал.

Заметьте Из-за непланового изъятия средств из бюджета Киева потеряли бы военные, бюджетники, ВПО, – Продан

Детали заявления

По словам Продан, сейчас в парламенте рассматривают законопроект, которым у Киева хотят забрать 8 миллиардов гривен – деньги налога на прибыль, которые предназначены на выполнение функций столицы.

Несмотря на то, что этим нарушается Бюджетный кодекс, нарушается закон о столице, закон о местном самоуправлении. Это – один из самых сильных рычагов, кроме уголовных дел, чтобы обескровить местное самоуправление. Потому что когда ты обязан что-то делать, а денег на это нет, то на тебя можно переводить все стрелки или говорить, что ты не в состоянии работать, и вводить военные администрации,

– заявила Продан.

Она отметила, что власть продолжает отбирать деньги не только у столичной общины, но и у других.

"Во время военного положения общинам добавили полномочий по мобилизации, строительства защитных сооружений, снаряжения военных и тому подобное. И при этом государственная власть забирает деньги у общин. В 2023 году забрала военный и силовой НДФЛ, в 2024 – средства реверсной дотации. Теперь пытаются в бюджетной резолюции забрать еще 4% НДФЛ, – сообщила советница председателя АГУ.

Продан отметила, что власть привлекает и много других методов для уничтожения местного самоуправления.

"Со всех сторон сегодня государственная власть делает все для того, чтобы в Украине местного самоуправления не было. Открываются уголовные производства. Кроме того, пытаются ввести дополнительный контроль за всеми действиями местного самоуправления. На уровне законодательства до сих пор не урегулирована работа начальников и сотрудников военных администраций. При этом максимально создаются военные администрации. Даже там, где работают действующие советы. Так из-за введения военных администраций населенных пунктов нивелируется работа местного самоуправления", – отметила Продан.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада уже пыталась забрать у столицы 8 миллиардов гривен налога на прибыль, что было предусмотрено законопроектом №13439-3. При этом эти деньги планировалось направить не на ВСУ, как анонсировалось, а в общий фонд госбюджета или "Укрзализныцю", на чем акцентировала Оксана Продан.