Продавали запрещенные в Украине лекарства: в Хмельницкой области разоблачили сеть онлайн-аптек
Источник:пресс-центр МВД
Правоохранители в Хмельницкой области разоблачили сеть онлайн-аптек, где сбывали запрещенные лекарственные средства. Ежемесячный оборот от продажи фальсифицированных препаратов составил 2 миллиона гривен.
Фигуранты использовали примерно 10 веб-ресурсов для осуществления "продаж". По информации пресс-службы полиции, более 10 онлайн-аптек, где продавали фальсифицированные лекарства под видом чужих логотипов, создал 37-летний местный житель.
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Часть медпрепаратов – запрещена
Мужчина привлек к "работе" двух операторов, которые принимали "заказы" и администрировали ресурсы в частности. Злоумышленники отправляли товар от имени третьих лиц и из других городов – все для того, чтобы замаскировать свою деятельность.
Согласно сообщениям Государственной службы Украины по лекарственным средствам, часть медпрепаратов, которые продавались в онлайн-аптеках, запрещена для реализации, хранения и применения на территории Украины,
– говорится в сообщении полиции.
Правоохранители провели обыски
В то же время правоохранители установили, что лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований. Также правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов и в помещениях так называемых call-центров аптек в Хмельницком и в Волынской области, изъяли:
- более тысячи упаковок незарегистрированных в Украине медицинских препаратов;
- банковские карты;
- компьютерную технику;
- мобильные телефоны.
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Сейчас открыли уголовное производство по статье о фальсификации лекарственных средств или обороте фальсифицированных лекарственных средств Уголовного кодекса, продолжаются следственные действия. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.
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